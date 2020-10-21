Майкл Джордан высказался о дебатах за звание лучшего игрока в истории НБА

Легенда НБА Майкл Джордан высказался о спорах о титуле лучшего игрока в истории. Эксперты часто спорят о том, кто является лучшим. Большинство из них выбирает Джордана, но многие также предпочитают лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«В первую очередь, никогда нельзя точно сказать, кто был лучшим в истории. На мой взгляд, здесь больше пиара и продажи историй. Джэк Микелсон и Тайгер Вудс никогда не играли друг с другом. Они никогда не участвовали в одном и том же турнире. У них не было одинаковых принадлежностей.
Возьмём другой пример. Я никогда не играл против Уилта Чемберлена или Джерри Уэста. Поэтому нельзя говорить, что один игрок лучше другого. Это немного несправедливо. Можно лишь заметить нечто схожее. Я выиграл шесть чемпионских титулов, а Билл Расселл — 11. От этого он стал лучше меня или я стал лучше него? Нет. Мы играли в разных сезонах. Поэтому называть лучшего в истории просто несправедливо», — сказал Джордан на YouTube-канале Cigar Aficionado.
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