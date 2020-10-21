Желько Обрадович отреагировал на массовое заражение коронавирусом в Евролиге

Президент Ассоциации тренеров Евролиги Желько Обрадович прокомментировал массовое заражение игроков коронавирусом.
«Здоровье важнее, чем что-либо ещё. И в столь тяжёлые времена, как сейчас, это даже не подвергается сомнению и обсуждению.
Тренеры команд Евролиги готовы обсуждать все варианты, чтобы найти лучшее решение. Коронавирус продолжает влиять на все сферы жизни, фиксируется большое количество смертей по всему миру. Ситуация влияет на менеджмент и акционеров Евролиги. Хоть пандемия и делает нас иногда бессильными, мы смотрим в будущее с надеждой.
Мы провели видеоконференцию с тренерами, чтобы обменяться мнениями о текущей ситуации. Все участники выразили готовность продолжать турнир. В то же время мы хотим делать всё, чтобы обеспечить безопасность игроков, болельщиков и сотрудников Евролиги.
Когда-нибудь пандемия закончится. И мы рассчитываем, что болельщики будут строго следовать медицинским протоколам. Мы готовы работать вместе над оптимизацией правил, чтобы найти лучшие решения», — говорится в заявлении Обрадовича.
- 21 октября 2020
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
13:15
-
12:21
-
11:46
-
11:37
-
10:59
-
10:20
-
09:59
-
09:39
-
09:16
-
08:29
-
08:07
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
07:29
-
07:20
-
00:56
- 20 октября 2020
-
23:57
-
23:03
-
22:42
-
22:28
-
21:33
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20