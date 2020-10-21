Желько Обрадович отреагировал на массовое заражение коронавирусом в Евролиге

Президент Ассоциации тренеров Евролиги Желько Обрадович прокомментировал массовое заражение игроков коронавирусом.

«Здоровье важнее, чем что-либо ещё. И в столь тяжёлые времена, как сейчас, это даже не подвергается сомнению и обсуждению.

Тренеры команд Евролиги готовы обсуждать все варианты, чтобы найти лучшее решение. Коронавирус продолжает влиять на все сферы жизни, фиксируется большое количество смертей по всему миру. Ситуация влияет на менеджмент и акционеров Евролиги. Хоть пандемия и делает нас иногда бессильными, мы смотрим в будущее с надеждой.

Мы провели видеоконференцию с тренерами, чтобы обменяться мнениями о текущей ситуации. Все участники выразили готовность продолжать турнир. В то же время мы хотим делать всё, чтобы обеспечить безопасность игроков, болельщиков и сотрудников Евролиги.

Когда-нибудь пандемия закончится. И мы рассчитываем, что болельщики будут строго следовать медицинским протоколам. Мы готовы работать вместе над оптимизацией правил, чтобы найти лучшие решения», — говорится в заявлении Обрадовича.