Рейтинг НБА на сезон-2020/2021 от ESPN. «Лейкерс» первые, «Даллас» Дончича выше «Уорриорз»

Сайт ESPN опубликовал первый рейтинг сезона-2020/2021 НБА, который должен стартовать в январе. Первое место в рейтинге ведущих команд лиги занял «Лос-Анджелес Лейкерс» — действующий чемпион НБА. На вторую строчку авторы поместили «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее клуб договорился о контракте с главным тренером Тайроном Лю. Тройку лучших замыкает «Милуоки Бакс», ведомый Яннисом Адетокунбо. Примечательно, что «Майами Хит», финалист сезона-2019/2020, был помещён лишь на девятую строчку.

Рейтинг команд НБА по версии ESPN:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс»

2. «Лос-Анджелес Клипперс»

3. «Милуоки Бакс»

4. «Денвер Наггетс»

5. «Даллас Маверикс»

6. «Голден-Стэйт Уорриорз»

7. «Бостон Селтикс»

8. «Филадельфия Сиксерс»

9. «Майами Хит»

10. «Бруклин Нетс».