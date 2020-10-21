Рейтинг НБА на сезон-2020/2021 от ESPN. «Лейкерс» первые, «Даллас» Дончича выше «Уорриорз»
Сайт ESPN опубликовал первый рейтинг сезона-2020/2021 НБА, который должен стартовать в январе. Первое место в рейтинге ведущих команд лиги занял «Лос-Анджелес Лейкерс» — действующий чемпион НБА. На вторую строчку авторы поместили «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее клуб договорился о контракте с главным тренером Тайроном Лю. Тройку лучших замыкает «Милуоки Бакс», ведомый Яннисом Адетокунбо. Примечательно, что «Майами Хит», финалист сезона-2019/2020, был помещён лишь на девятую строчку.
Рейтинг команд НБА по версии ESPN:
1. «Лос-Анджелес Лейкерс»
2. «Лос-Анджелес Клипперс»
3. «Милуоки Бакс»
4. «Денвер Наггетс»
5. «Даллас Маверикс»
6. «Голден-Стэйт Уорриорз»
7. «Бостон Селтикс»
8. «Филадельфия Сиксерс»
9. «Майами Хит»
10. «Бруклин Нетс».
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