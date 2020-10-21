В Сети появились редкие неопубликованные фото Майкла Джордана

В интернете появились редкие фото легенды НБА Майкла Джордана. На фотографиях, которые раньше нигде не публиковались, один из сильнейших баскетболистов в истории забрасывает мяч сверху в кольцо где-то в прериях Южной Дакоты. Фотографии выложил первенец Майкла Джеффри.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Джеффри Джордана.
Точное место действия неизвестно. Также непонятно, когда было сделано фото и как там оказался сам Джордан.
Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года. Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.
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