В Сети появились редкие неопубликованные фото Майкла Джордана

В интернете появились редкие фото легенды НБА Майкла Джордана. На фотографиях, которые раньше нигде не публиковались, один из сильнейших баскетболистов в истории забрасывает мяч сверху в кольцо где-то в прериях Южной Дакоты. Фотографии выложил первенец Майкла Джеффри.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Джеффри Джордана.

Точное место действия неизвестно. Также непонятно, когда было сделано фото и как там оказался сам Джордан.

Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года. Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.