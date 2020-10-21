«Чикаго» выбрал три приоритетные трансферные цели на межсезонье

Руководство «Чикаго Буллз» приняло решение о селекционных планах на межсезонье, сообщает журналист Chicago Tribune Кэй Джонсон. По данным источника, клуб определил три приоритетные трансферные цели.

Так, в «Чикаго» заинтересованы в защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиусе Колдвелл-Поупе, лёгком форварде «Мемфис Гриззлис» Джее Краудере и лёгком форварде «Майами Хит» Деррике Джонсе-младшем.

При этом не исключается, что «Чикаго» попытается подписать контракт с кем-либо из звёзд, чтобы укрепить состав перед новым сезоном. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.