«Чикаго» выбрал три приоритетные трансферные цели на межсезонье
Руководство «Чикаго Буллз» приняло решение о селекционных планах на межсезонье, сообщает журналист Chicago Tribune Кэй Джонсон. По данным источника, клуб определил три приоритетные трансферные цели.
Так, в «Чикаго» заинтересованы в защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиусе Колдвелл-Поупе, лёгком форварде «Мемфис Гриззлис» Джее Краудере и лёгком форварде «Майами Хит» Деррике Джонсе-младшем.
При этом не исключается, что «Чикаго» попытается подписать контракт с кем-либо из звёзд, чтобы укрепить состав перед новым сезоном. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.
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