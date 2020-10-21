Леброн Джеймс высказал категоричную позицию в отношении Дональда Трампа

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что потерял интерес к перепалкам с президентом США Дональдом Трампом.
«Я ни с кем не пререкаюсь. И я, черт возьми, не буду пререкаться с этим парнем. Но мы хотим лучшего, мы хотим изменений в нашем сообществе. Мы всегда говорим: «Мы хотим перемен», и теперь у нас есть возможность сделать это. Я определяю успех по тому, что наши люди выходят и голосуют. Вы знаете, есть много статистики. Кто не голосовал? Какие округа не голосовали? Какие сообщества не голосовали? И во многом проблема была связана с нашими темнокожими людьми.
Так что, надеюсь, мы сможем вывести их, обучить и дать им понять, насколько важен этот момент голосования. Я не хочу сказать, что это сдвиг. Это как раз то, что нужно было сделать на данный момент. Мы говорили о подавлении избирателей, мы говорили о жестокости полиции, системном расизме. У нас происходит так много всего, а подавление избирателей в наших общинах стоит на переднем плане. Так что это то, чему мы хотели обучить наших людей», — приводит слова Джеймса The New York Times.
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