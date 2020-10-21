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Куртинайтис: Одиноков и Барашков могут вырасти в игроков уровня Евролиги

Куртинайтис: Одиноков и Барашков могут вырасти в игроков уровня Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Главеый тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал дебют Владислава Одинокова в Евролиге. В интервью тележурналу «Вид сверху» специалист также рассказал о перспективах Одинокова и другого молодого игрока Максима Барашкова.

«В “Химках” всегда смотрели на молодых, на нашу вторую команду. Мы вырастили таких хороших игроков, как Ильницкий, Патеев. Нам нужны таланты. Я всегда на первые предсезонные сборы беру восемь игроков из второй команды. И потом уже отсеиваю, кто может играть, кто не может. Сейчас у нас есть Макс [Барашков], Влад [Одиноков]. Они по своим данным подходят под баскетболистов, которые могут вырасти до уровня Евролиги», — заявил Куртинайтис.

Одиноков в минувшем сезоне стал самым результативным игроком «Химок-2», а осенью попал в заявку основной команды. В Евролиге форвард дебютировал в матче против «Жальгириса», набрав 11 очков за 18 минут. Позже Одиноков записал на свой счет 11 очков в игре против испанского «Реала».

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