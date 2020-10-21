Агенты назвали самую вероятную для обмена суперзвезду НБА в межсезонье

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол является самым вероятным претендентом на обмен среди суперзвёзд НБА в межсезонте, сообщает The Athletic.
Источник опросил 20 агентов НБА на условиях анонимности по ряду важных вопросов про предстоящее межсезонье. Пол занимает первое место в списке претендентов на обмен по версии агентов.
У Пола осталось осталось два года дейсвующего контракта на общую сумму более $ 80 млн, что является одним из главных камней преткновения потенциального обмена. Однако после успешного выступления 35-летнего Пола в сезоне-2019/2020 с выводом перестроечной «Оклахома-Сити Тандер» в плей-офф контракт Криса перестал считаться неподлежащим обмену. «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» упоминались в качестве заинтересованных в услугах Пола команд.
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