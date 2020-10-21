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В «Нижнем Новгороде» массовая вспышка коронавируса, игры с ЦСКА и Лиги чемпионов отложены

В «Нижнем Новгороде» массовая вспышка коронавируса, игры с ЦСКА и Лиги чемпионов отложены
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Директорат Единой лиги ВТБ утвердил перенос матча «Нижнего Новгорода» c «Автодором», который был запланирован на 31 октября, сообщает официальный сайт саратовского клуба.

Также о переносе встречи с «Нижним Новгородом» сообщил ЦСКА. «Армейцы» должны были сыграть с нижегородцами 25 октября в Москве.

Перед первым матчем Лиги чемпионов с венгерским «Фалко Сомбатхей» семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус. В настоящий момент все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит в лёгкой форме.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин.

Решением Лиги чемпионов матч с «Фалко Сомбатхей», назначенный на 21 октября, не состоится и будет перенесён на другую дату.

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