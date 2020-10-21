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В НБА дали однозначный ответ по будущему клубу Янниса Адетокунбо

В НБА дали однозначный ответ по будущему клубу Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Известные агенты НБА на правах анонимности поучаствовали в опросе на тему «Останется ли Яннис Адетокунбо в „Миулкои Бакс“. Большая часть ответила, что он останется в команде.

»Все, что он говорит публично — что он остаётся. Я склонен верить, но знаю, что всё может быстро измениться. Они люди, а не машины. Уверен на 70 процентов, что он останется, но он ждёт, чтобы посмотреть, что сделает команда".

«Думаю, что он останется. Надеюсь на это. Это было бы хорошо для лиги.

»Думаю, что он склоняется к тому, чтобы остаться, но большая часть давления будет исходить извне, на что он будет реагировать".

«Я вижу его в „Нью-Йорке“. Думаю, столь плохо играть вечно нельзя. Да, я думаю, что он останется в „Милуоки“, но если бы я заключал пари, то я бы ставил на то, что он уйдёт. И, готов поспорить, на него будет большой спрос».

Всего The Athletic опросила 19 агентов, из которых 18 выразили уверенность, что Адетокунбо останется в «Милуоки».

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