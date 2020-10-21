«Локомотив-Кубань» одержал крупную победу в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 76:61.



Краснодарцы с первой четверти захватили инициативу — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл с разницей в восемь очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву счёт на табло был 37:27 а пользу «Локомотива-Кубань».



В третьем игровом отрезке шла равная игра, по итогам десятиминутки с минимальным преимуществом оказался сильнее «Локомотив-Кубань». Заключительная четверть также осталась за хозяевами.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Херви, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 10 очков и 11 подборов. В составе гостей 13 очков набрал Давид Йелинек.