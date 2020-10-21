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«Локомотив-Кубань» одержал крупную победу в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» одержал крупную победу в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 76:61.

Краснодарцы с первой четверти захватили инициативу — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл с разницей в восемь очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву счёт на табло был 37:27 а пользу «Локомотива-Кубань».

В третьем игровом отрезке шла равная игра, по итогам десятиминутки с минимальным преимуществом оказался сильнее «Локомотив-Кубань». Заключительная четверть также осталась за хозяевами.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Херви, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 10 очков и 11 подборов. В составе гостей 13 очков набрал Давид Йелинек.

Еврокубок. Группа C. 4-й тур
21 октября 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
76 : 61
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Локомотив-Кубань: Hervey - 17, Каммингс - 11, Уильямс - 10, Кузминскас - 8, Кроуфорд - 7, Мартюк - 7, Линч - 6, Ильницкий - 4, Калниетис - 4, Мотовилов - 2, Емченко, Калинов
Андорра: Йелинек - 13, Паульссон - 12, Гело - 8, Ханна - 8, Льовет - 6, Олумуйива - 6, Паули - 4, Гарсия - 2, Диме - 2, Колом, Перес, Сенглин
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