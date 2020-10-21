«Нью-Орлеан» определился с новым главным тренером

Бывший главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн Ван Ганди станет новым наставником «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, стороны утвердили условия контракта. Специалист подпишет с клубом соглашение на четыре года.
Ранее собеседование в «Пеликанс» проходил ассистент «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю.
Напомним, в середине августа руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Элвина Джентри. Джентри возглавлял «Пеликанс» с 2015 года и в регулярных чемпионатах привёл команду к 175 победам, при этом «Нью-Орлеан» под его руководством проиграл 225 раз. С Джентри луизианцы лишь раз вышли в плей-офф — в сезоне-2017/2018 вылетели на полуфинальной стадии матчей на вылет.
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:12
-
22:57
-
21:25
-
20:35
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
17:47
-
17:01
-
16:20
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
13:15
-
12:21
-
11:46
-
11:37
-
10:59
-
10:20
-
09:59
-
09:39
-
09:16
-
08:29
-
08:07
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
07:29
-
07:20
-
00:56