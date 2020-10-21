«Нью-Орлеан» определился с новым главным тренером

Бывший главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн Ван Ганди станет новым наставником «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, стороны утвердили условия контракта. Специалист подпишет с клубом соглашение на четыре года.



Ранее собеседование в «Пеликанс» проходил ассистент «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю.



Напомним, в середине августа руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Элвина Джентри. Джентри возглавлял «Пеликанс» с 2015 года и в регулярных чемпионатах привёл команду к 175 победам, при этом «Нью-Орлеан» под его руководством проиграл 225 раз. С Джентри луизианцы лишь раз вышли в плей-офф — в сезоне-2017/2018 вылетели на полуфинальной стадии матчей на вылет.