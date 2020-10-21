Пашутин высказался о победе над «Андоррой» в Еврокубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением после матча 4-го тура регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой» (76:61).

«Тяжелая игра. Была задача контролировать ритм, против нас играла бегущая команда, которая играет в испанском стиле. «Андорра» доминирует на подборе в Еврокубке, они являются лидерами по подборам в нападении. Мы должны были остановить прорыв, контролировать снайперов. Иногда это удавалось, иногда — нет. В третьей и четвертой четвертях мы сыграли ближе со снайперами, улучшили контроль над подбором. В нападении терпели три четверти, в последней десятиминутке нашли пространство, правильную комбинацию игроков, двигали мяч и создали преимущество. Удержать такого соперника на столь низком уровне результативности – это значит, что мы здорово сыграли в защите. Поздравляю всех с победой, будем продолжать работать и идти дальше», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».