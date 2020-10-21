Майкл Джордан рассказал, как ему удалось добиться успеха
Легенда НБА Майкл Джордан рассказал, что помогло ему добиться успеха.
«Чтобы выиграть — нужно проиграть. Чтобы добиться успеха, нужно что-то, что не принесёт его. Чтобы быть счастливым, нужно разочароваться. Все эти вещи сделали меня таким, какой я есть», — приводит слова Джордана Bleacher Report.
Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года. Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.
Ранее Джордан объяснил, как ему удалось выиграть шестой титул чемпиона НБА.
Майкл Джордан объяснил, как ему удалось выиграть шестой титул чемпиона НБА
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