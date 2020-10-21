Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майкл Джордан рассказал, как ему удалось добиться успеха

Майкл Джордан рассказал, как ему удалось добиться успеха
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Майкл Джордан рассказал, что помогло ему добиться успеха.

«Чтобы выиграть — нужно проиграть. Чтобы добиться успеха, нужно что-то, что не принесёт его. Чтобы быть счастливым, нужно разочароваться. Все эти вещи сделали меня таким, какой я есть», — приводит слова Джордана Bleacher Report.

Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года. Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.

Ранее Джордан объяснил, как ему удалось выиграть шестой титул чемпиона НБА.

Майкл Джордан объяснил, как ему удалось выиграть шестой титул чемпиона НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020