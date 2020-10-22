Агент жёстко раскритиковал НБА за поддержку Black Lives Mater

Один из агентов НБА в анонимном сообщении раскритиковал лигу за поддержку движения Black Lives Matter.



«Изначально они проделали большую работу, создав „пузырь“, но они полностью облажались с этой ерундой. Это навредило бизнесу. Вся эта чушь с Black Lives Matter. Думаю, игроки манипулировали вещами, которые сами не понимают и это создало для лиги ужасный вид. Они должны понимать организацию, понимать, что они отстаивают. Если это то, к чему стремится НБА, то они просто вредят себе. Это не помогает игрокам и вредит спорту. О какой пользе может идти речь, если рейтинг лиги упал на тридцать процентов?», — приводит слова анонимного агента The Athletic.

Лига всячески поддерживала идеи BLM после рестарта сезона.