Агент жёстко раскритиковал НБА за поддержку Black Lives Mater
Один из агентов НБА в анонимном сообщении раскритиковал лигу за поддержку движения Black Lives Matter.
«Изначально они проделали большую работу, создав „пузырь“, но они полностью облажались с этой ерундой. Это навредило бизнесу. Вся эта чушь с Black Lives Matter. Думаю, игроки манипулировали вещами, которые сами не понимают и это создало для лиги ужасный вид. Они должны понимать организацию, понимать, что они отстаивают. Если это то, к чему стремится НБА, то они просто вредят себе. Это не помогает игрокам и вредит спорту. О какой пользе может идти речь, если рейтинг лиги упал на тридцать процентов?», — приводит слова анонимного агента The Athletic.
Лига всячески поддерживала идеи BLM после рестарта сезона.
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