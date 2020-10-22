Стэн ван Ганди: Зайона сравнивают с Леброном Джеймсом и Чарльзом Баркли. Но он уникален

Новый главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Стэн ван Ганди поделился ожиданиями от работы с первым номером драфта НБА 2019 года тяжёлым форвардом Зайоном Уильямсоном.
«Он уникальный. Такое сочетание габаритов, скорости и взрывной силы, действительно, редкость. Зайона сравнивают с Леброном Джеймсом или Чарльзом Баркли, и это, вероятно, максимально близко. Но он уникален. Он не совсем такой, как эти парни. Леброн всегда был главным игроком с мячом, разыгрывающим, как бы вы его ни называли. Баркли, возможно, был более близкой аналогией Зайона. Что все замечают, так это большое тело и отличную прыгучесть, но он также делает невероятный первый шаг в нападении и играет исключительно на команду. Он быстро принимает решения, мяч быстро покидает его руки, так что другим парням нравится играть с ним. Он не глупый», — приводит слова ван Ганди Clutch Points.
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