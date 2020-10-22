Итудис: перед ЦСКА стоит непростая задача. Мы тренируемся, несмотря на препятствия

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис выразил мнение о подготовке команды к выездному матчу 5-го тура баскетбольной Евролиги с сербской «Црвеной Звездой».

«Звезда» обновилась, эта команда заинтересована в том, чтобы играть агрессивно, прессинговать соперника по всей площадке. Это амбициозный клуб, это видно по тому, что «Црвена» продолжает подписывать игроков, усиливать состав опытными баскетболистами, которые играли в Евролиге и США. Перед нами стоит непростая задача, мы тренируемся, несмотря не препятствия, игроки то тренируются, то нет.

Впрочем, таковы обстоятельства Мы бы хотели, чтобы все могли играть, чтобы мы могли выстроить необходимую командную химию, но сейчас важно, кто у нас есть, кто готов выйти и биться. Мы знаем, что будет непросто, но собираемся сражаться», — цитирует Итудиса официальный сайт «армейцев».

Матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА состоится сегодня, 22 октября. Начало – в 21:45 мск.