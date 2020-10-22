Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Инсайдер предостерёг «Лейкерс» от громкого обмена участника Матча звёзд

Инсайдер предостерёг «Лейкерс» от громкого обмена участника Матча звёзд
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не следует обменивать Кайла Кузму, Дэнни Грина и пик первого раунда драфта на атакующего защитника «Индиана Пэйсерз» Виктора Оладипо.

«Это уже слишком. То есть я не думаю, что нужно отказываться от Грина и Кузмы ради Оладипо», — приводит слова Уиндхорста Lakers Daily.

28-летний Оладипо, принимавший участие в Матче звёзд НБА 2018 года, не может договориться с «Индианой» о новом контракте. Виктор вернулся в строй после травмы колена в январе, пропустив около года. В регулярном чемпионате Оладипо набирал в среднем 14,5 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи за игру. В сезоне-2017/2018 он набирал 23,1 очка, 5,2 подбора, 4,3 передачи и 2,4 перехвата.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020