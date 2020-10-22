Инсайдер предостерёг «Лейкерс» от громкого обмена участника Матча звёзд
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не следует обменивать Кайла Кузму, Дэнни Грина и пик первого раунда драфта на атакующего защитника «Индиана Пэйсерз» Виктора Оладипо.
«Это уже слишком. То есть я не думаю, что нужно отказываться от Грина и Кузмы ради Оладипо», — приводит слова Уиндхорста Lakers Daily.
28-летний Оладипо, принимавший участие в Матче звёзд НБА 2018 года, не может договориться с «Индианой» о новом контракте. Виктор вернулся в строй после травмы колена в январе, пропустив около года. В регулярном чемпионате Оладипо набирал в среднем 14,5 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи за игру. В сезоне-2017/2018 он набирал 23,1 очка, 5,2 подбора, 4,3 передачи и 2,4 перехвата.
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