Пол Пирс — Адетокунбо: тебе в лицо тыкают гарантированный контракт на $ 221 млн. Прими его

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо совершит большую ошибку в случае ухода из команды.
«Послушайте, супермаксимальный контракт — это 200 с лишним миллионов! Чёрт возьми, без сомнения, ты играешь всю свою жизнь, чтобы добраться до этого момента, чтобы обеспечить такие деньги для поколений своей семьи. Я знаю, что Яннис Адетокунбо конкурентоспособен, он хочет выиграть чемпионат, но чемпионство не гарантировано в другом клубе. Он может подписаться за меньшую зарплату в другом месте, чтобы получить шанс выиграть чемпионат и никогда не выиграть его. Но тебе в лицо тыкают гарантированный контракт на $ 221 млн. Ты должен его принять. Яннис — талант поколения. «Бакс» постараются стать лучше. Как я уже сказал, 221 млн, чёрт возьми… Куда он может перейти, чтобы это было гарантией чемпионства?» — приводит слова Пирса Essentialyy Sports.
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