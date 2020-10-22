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Пол Пирс высказался о Джеймсе Хардене в «Хьюстоне»

Пол Пирс высказался о Джеймсе Хардене в «Хьюстоне»
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Пол Пирс не согласился с болельщиками и некоторыми экспертами, которые выразили мнение, что защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену нужно изменить свой стиль на площадке.

«Мне действительно трудно смотреть на игру Джеймса Хардена и говорить, что ему что-то нужно изменить. Это парень, который последние шесть-семь лет участвовал в гонке за MVP, входит в пятёрку лучших. Как вы хотите, чтобы он изменился? Вы должны окружить его лучшими игроками. Джеймс — парень, которому нужен мяч, у него был исторический сезон. Они выиграли много игр, они были глубоко в плей-офф, так что как вы попросите его изменить свой стиль? В этом возрасте я не уверен, что что-то может измениться в Хардене. Он лучший игрок один на один за очень долгое время. За этот стиль ему заплатили более $ 250 млн», — цитирует Пирса Essentially Sports.

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