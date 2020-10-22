Изменивший жене в «пузыре» НБА игрок «Хьюстона» опубликовал странное видео

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дануэл Хаус опубликовал очень странное видео на своей странице в социальной сети, после которого болельщики начали переживать за состояние спортсмена.
«Я только что… немного… [глубоко вздыхает]… Ничего страшного, я перестану валять дурака», — говорит спортсмен в этом коротком ролике.
Видео доступно на странице NBA Central в «Твиттере».
Хауз пропустил третий матч полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112, 1-2). После игры выяснилось, что он не вышел на площадку по личным причинам, не связанным с COVID-19. Персональный тренер написал на своей странице в «Твиттере», что Хауз пригласил в «пузырь» девушку, которая ему не жена и не подруга. Это было грубым нарушением правил кампуса, установленных лигой, за что игрок подвергся дисквалификации.
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