Андре Драммонд: «большие» возвращаются. Посмотрите на Йокича, Эмбиида, Порзингиса
Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд выразил мнение, что в современной НБА всё более значимую роль играют «большие» баскетболисты.
«Большие» возвращаются. Посмотрите на тех, кто у нас есть. Йокич, Джоэл Эмбиид, я, Порзингис, Нуркич. Просто пробегитесь по списку «больших», которые действительно играют», — приводит слова Драммонда FadeAway World со ссылкой на NBA Central.
Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе минувшего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана. На драфте НБА 2012 года Андре был выбран под девятым номером. По итогам своего первого сезона в лиге он был включён во вторую символическую сборную новичков.
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