Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Препелич: уход из «Реала» — не моё решение. Были варианты в России, но хотел в «Валенсию»

Препелич: уход из «Реала» — не моё решение. Были варианты в России, но хотел в «Валенсию»
Баскетбол / Евролига 0

Словенский защитник Клемен Препелич рассказал детали о своём переходе из мадридского «Реала» в «Валенсию»

«Уход из реала — не мое решение. Всё началось в феврале, потому что Джейси Кэрролл в третий раз передумал, продолжать играть или нет. Мы с моим менеджером начали искать возможные варианты на этот сезон. «Валенсия» была заинтересована в прошлом году, но я не смог поехать, потому что «Реал» меня не отпустил. Были предложения из России, «Фенербахче»…

Я разговаривал с Игором Кокошковым, потому что он был тренером сборной. Также вёл переговоры с мюнхенской «Баварией», но там не всё срослось по финансам. «Баскония» тоже очень интересовалась мной. Но я с самого начала хотел поехать в «Валенсию», потому что это очень хороший и интересный проект», — приводит слова Препелича Eurohoops.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020