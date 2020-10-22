Препелич: уход из «Реала» — не моё решение. Были варианты в России, но хотел в «Валенсию»

Словенский защитник Клемен Препелич рассказал детали о своём переходе из мадридского «Реала» в «Валенсию»



«Уход из реала — не мое решение. Всё началось в феврале, потому что Джейси Кэрролл в третий раз передумал, продолжать играть или нет. Мы с моим менеджером начали искать возможные варианты на этот сезон. «Валенсия» была заинтересована в прошлом году, но я не смог поехать, потому что «Реал» меня не отпустил. Были предложения из России, «Фенербахче»…

Я разговаривал с Игором Кокошковым, потому что он был тренером сборной. Также вёл переговоры с мюнхенской «Баварией», но там не всё срослось по финансам. «Баскония» тоже очень интересовалась мной. Но я с самого начала хотел поехать в «Валенсию», потому что это очень хороший и интересный проект», — приводит слова Препелича Eurohoops.