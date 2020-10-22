Этторе Мессина назвал фундаментальные отличия между европейским баскетболом и НБА

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина высказался об отличиях между европейским баскетболом и НБА. Четырёхкратный чемпион Евролиги ранее несколько лет работал помощником Грегга Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».

«Люди понятия не имеют, насколько всё отличается в Европе от игры в НБА. 48 минут игры в НБА — совершенно иная ситуация с точки зрения ротации игроков и того, сколько минут баскетболист может оставаться на площадке. Кроме того в Европе, если вы проигрывается -15 в середине третьей четверти, скорее всего, результат предопределён. В НБА, если вы проигрываете -20 в середине третьей четверти, у вас всё ещё есть 18 минут до сирены, что почти половина игры в Европе. Так что шанс отыграться ещё есть. В НБА не действуют вам на нервы, как в Европе делают в СМИ и социальных сетях. Там есть рамки. В НБА не сталкиваются с таким давлением. Там даже близко нет такого уровня агрессивности. По этой же причине люди активнее ходят на игры, это более благоприятная среда», — приводит слова Мессины Eurohoops.