Фрэнк Вогель — о Китае: был напуган в коммунистической стране. Думал, что не выпустят

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель вспомнил о прошлогоднем визите в Китай в разгар конфликта между местными властями и НБА после твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге.

«Я помню, что чувствовал себя в относительной безопасности, но при этом был немного напуган, потому что, очевидно, в коммунистической стране, когда вы не в ладах с правительством, они не должны вас выпускать. Я не думал, что дело зайдёт так далеко, но никто из нас толком ничего не знал. НБА после твита Дэрила Мори благодаря позиции Адама Сильвераа поддержала идею свободы слова, которая является одним из столпов нашей страны. Лига оказалась в непростых отношениях с китайским правительством. Таким образом, мы чувствовали себя врагами государства, и в некотором смысле это могло плохо кончиться», — приводит слова Вогеля Parlons Basket.