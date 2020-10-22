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Шакил О'Нил: «Клипперс» нужно от кое-кого избавиться

Шакил О'Нил: «Клипперс» нужно от кое-кого избавиться
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» следует обменять форварда Пола Джорджа. О'Нил считает, что Кавай Леонард должен стать единоличным лидером франшизы из Лос-Анджелеса.

«Клипперс» нужно от кое-кого избавиться. Я имею в виду Пола Джорджа. Клуб может получить за него двух очень хороших игроков, а Кавай должен стать единоличным лидером команды. Я не хочу, чтобы Леонард кому-то делегировал полномочия лидера. В «Торонто Рэпторс» он был главным парнем, все в клубе об этом знали», — приводит слова О’Нила TMZ.

В минувшем сезоне НБА «Клипперс» сенсационно вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1.

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