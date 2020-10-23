В «Голден Стэйт» поражены европейским проспектом драфта НБА

19-летний форвард «Маккаби» (Тель-Авив) Дени Авдия принял участие в просмотре в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает bleacher Report.

По данным источника, израильтянин произвёл хорошее впечатление. Официальные лица «Голден Стэйт», включая главного тренера Стива Керра, были потрясены его потенциалом.

19-летний Авдия в прошлом сезоне Евролиги набирал в среднем 4,0 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,2 передачи за игру. В чемпионате Израиля игрок набирал 12,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за матч.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» может усилить глубину состава тремя игроками. В качестве кандидатов названы Руди Гэй («Сан-Антонио Спёрс»), Келли Убре («Финикс Санз») и Реджи Баллок («Нью-Йорк Никс»).

«Голден Стэйт» — третья команда НБА по убыткам, связанным с пандемией. Из-за коронавируса и невозможности проводить матчи на домашней арене «Уорриорз» недосчитались $ 42,5 млн.