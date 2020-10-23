Эксперт: это второй крупнейший отскок в карьере Леброна. Теперь у ваших «Лейкерс» проблемы

Аналитик НБА Скип Бэйлесс выразил мнение, что в следующем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» будут сильнее и не позволят «Лейкерс» легко выиграть титул.
«Я не знаю, что будут делать „Клипперс“ в межсезонье. Но знаю, что они должны делать. Ничего. Они сделали одно необходимое изменение — назначили Тайрона Лю вместо Дока Риверса. Вот почему у ваших „Лейкерс“ будут проблемы в следующем году. У них должны были быть проблемы уже в этом сезоне. Эта команда „Клипперс“ использовала 33 разных варианта стартового состава в регулярном чемпионате. Как недавно сказал игрок „Лейкерс“ Джаред Дадли, эти парни не хотели играть в „пузыре“. Но эта команда считалась фаворитом плей-офф. Все говорили, что это лучшая команда. Зачем устраивать чистку состава? „Клипперс“ считались более явным фаворитом серии с „Денвер Наггетс“, чем „Лейкерс“ в противостоянии с этой командой. Им и так до невозможности повезло.
Это второй крупнейший отскок в карьере Леброна Джеймса. Ранее Рэй Аллен спас его наследие, забив бросок в финале НБА 2013 года с „Сан-Антонио“. Кто-то видел реальное преимущество „Наггетс“? Они доминировали на длинных отрезках. „Клипперс“ вели 16, 19 и 12 очков в 5-7 матчах, доказав своё превосходство над „Наггетс“. Да, „Лейкерс“ выиграли титул и могут этим тешиться. Но у них был простейший путь к титулу в истории», — приводит слова Бэйлесса MSN.
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