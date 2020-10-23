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Назван ролевик «Лейкерс», которого хочет выменять каждая команда НБА

Назван ролевик «Лейкерс», которого хочет выменять каждая команда НБА
Баскетбол / НБА 0

Помощник главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Майк Пенберти заявил, что клуб получил многочисленные запросы по поводу обмена защитника Алекса Карузо.

«Всякий раз, когда мы хотели совершить обмен в межсезонье или перед дедлайном, каждая команда лиги хотела получить Алекса Карузо в качестве компенсации. Его знают и уважают все клубы НБА. Я думаю, что его баскетбольный IQ действительно высок. Его набор навыков по меркам НБА очень хорош. Он обладает атлетизмом выше среднего уровня и отлично защищается. Вот что делает его таким ценным», — приводит слова Пенберти Lakers Daily.

Карузо был включен в стартовый состав «Лос-Анджелеса» в ключевой шестой игре финала НБА 2020 года с «Майами Хит», а также был важной частью ротации в течение всего сезона.

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