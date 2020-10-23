Джей Ар Смит: людям так надоело величие Леброна Джеймса. Это возмутительно

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит считает, что величие его одноклубника Леброна Джейма не ценится должным образом.

«Так долго многие люди рассчитывали на падение Леброна. Если говорить о наградах, он мог бы признаваться MVP НБА каждый год. Но они вечно ставят его на третье место. Яннис Адетокунбо или Леброн Джеймс. Расселл Уэстбрук или Леброн Джеймс. Любой другой игрок или Леброн Джеймс. Леброн всегда участвует в гонке за звание MVP, просто посмотрите на его цифры. Людям так надоело величие Леброна. Это в некоторой степени возмутительно. Вы каждый год говорите, что он лучший игрок в мире, но не даёте ему награду MVP? Я никогда этого не понимал. Леброн может перейти в любую команду и она будет бороться за чемпионство», — приводит слова Смита Essentially Sports.