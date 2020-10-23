Леброн Джеймс очень жёстко высмеял Дональда Трампа после вторых дебатов с Джо Байденом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на вторые дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Джеймс разместил запись с фото Трампа и Байдена, где заменил лицо действующего президента на клоуна. Леброн сделал подпись: «Пожалуйста, голосуйте».

Фото: https://www.instagram.com/kingjames/

На первых дебатах многим игрокам НБА не понравилось поведение Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун». Вторые дебаты Трампа и Байдена прошли в более спокойном ключе.