Смит — Леброну: считай себя униженным. Я никогда не поставлю тебя выше Майкла Джордана
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что никогда не поставит форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выше Майкла Джордана в гонке за звание величайшего игрока в истории НБА.
«Считай себя униженным, потому что ты никогда не будешь моим номером один. Леброн будет номером два, но не моим номером один. Он никогда не будет лучшим. Пока я живу и дышу, пока у меня есть дыхание и работают голосовые связки, вы никогда не заставите меня сказать, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана. Точка», — приводит слова Смита Talk Basket.
В сезоне-2019/2020 Леброн Джеймс стал чемпионом НБА в четвёртый раз за карьеру. Джеймс выигрывал титул с тремя разными клубами — «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 23 октября 2020
-
09:22
-
09:01
-
08:51
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
08:15
-
08:08
-
07:32
-
00:51
-
00:06
- 22 октября 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:34
-
19:27
-
19:12
-
18:10
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34
Партнерский контент