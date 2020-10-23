Смит — Леброну: считай себя униженным. Я никогда не поставлю тебя выше Майкла Джордана

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что никогда не поставит форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выше Майкла Джордана в гонке за звание величайшего игрока в истории НБА.

«Считай себя униженным, потому что ты никогда не будешь моим номером один. Леброн будет номером два, но не моим номером один. Он никогда не будет лучшим. Пока я живу и дышу, пока у меня есть дыхание и работают голосовые связки, вы никогда не заставите меня сказать, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана. Точка», — приводит слова Смита Talk Basket.

В сезоне-2019/2020 Леброн Джеймс стал чемпионом НБА в четвёртый раз за карьеру. Джеймс выигрывал титул с тремя разными клубами — «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».