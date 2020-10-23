О'Нил — игрокам «Лейкерс»: хватит корчить из себя лидеров. Запостили одно фото и умолкли

Легенда НБА Шакил О'Нил недоволен реакцией некоторых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» на завоевание чемпионского титула.

«Знаете, что мне не нравится как бывшему игроку НБА? Многие игроки «Лейкерс» в своём маленьком «инстаграме» хвастаются, будто именно они стали причиной победы в чемпионате. Я не собираюсь называть никаких имён. Я уверен, что вы знаете, о ком я говорю. Хватит корчить из себя лидеров и авторов победных бросков. Опубликовали одно фото и умолкли», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.