Грин: в Лос-Анджелесе и Калифорнии много армян. Знаю, что происходит в Карабахе, я за них

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин выразил поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
«Я знаю, что в Лос-Анджелесе и Калифорнии проживает большое количество армян. Хотел дать понять… знаю, что происходит, и я за них, стараюсь поддерживать их, как могу. Это не только ваша работа — играть в баскетбол и зарабатывать деньги — у вас есть ещё много дел», — приводит слова Грина MSN.
Армению поддержали и другие игроки НБА: Реджи Джексон («Лос-Анджелес Клипперс»), Тристан Томпсон и Альфонсо Маккинни (оба — «Кливленд Кавальерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая её столицу Степанакерт.
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