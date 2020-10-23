Спортивный врач дал прогноз по восстановлению Кевина Дюранта после разрыва ахилла
Спортивный врач из Нью-Йорка Лаит Язрави выразил мнение, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сможет вернуться на прежний уровень, который он демонстрировал до разрыва ахилла в 2019 году.
«Кевин Дюрант ещё не старый, ему не 36, не 37. Он пока не приблизился к завершению карьеры. С ним всё будет в порядке. Не вижу никакой проблемы, говоря о том, что он вернётся таким же, каким был до травмы», – приводит слова Язрави New York Post.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.
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