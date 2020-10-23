Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА понёс новую кадровую потерю в составе

ЦСКА понёс новую кадровую потерю в составе
Баскетбол / Евролига 0

Центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой не принимал участия в матче регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой» из-за травмы, сообщила пресс-служба «армейцев». Игрок получил повреждение на тренировке во вторник.

ЦСКА неплохо начал встречу и после первой четверти вёл с разницей в 2 очка — 20:18. К большому перерыву их преимущество выросло до 8 очков — 43:35. Во второй половине матча команда из Сербии сумела прибавить. В заключительной четверти «Црвена Звезда» окончательно перехватила инициативу и перевела встречу в овертайм — 73:73. В дополнительной пятиминутке белградцы дожали ЦСКА — 86:84.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 31 очко Джордан Лойд. У ЦСКА 29 баллов на счету Дэниела Хэкетта, ещё 18 — на счету Уилла Клайберна. Звёздные новобранцы команды Торнике Шенгелия и Никола Милутинов набрали на двоих только 10 очков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020