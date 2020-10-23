В «Реале» рассказали о кадровых потерях перед «Эль Класико» с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо сообщил, кто из игроков его команды не сможет принять участие в предстоящем «Эль Класико» с «Барселоной» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.



«Фабьен Козёр всё ещё находится дома, и Джейси Кэрролл не смог оправиться от проблем с коленом. Остальная часть команды готовилась в обычном режиме. Мы решим, кто отправится на матч. «Эль Класико» всегда остаётся таковым, даже если мы играем без фанатов и теряем большую часть особой атмосферы, окружающей эти игры. Это по-прежнему важнейший поединок.

У «Барселоны» всегда были отличные игроки, и этот год не стал исключением. Ник Калатес играет ключевую роль, а главный тренер Шарунас Ясикявичюс прививает свою философию команде. Моя глубочайшая признательность ему и его штабу. Я не могу представить себе команду «Барселоны», которая не была бы мощной и разносторонней. Нам придётся играть на высоком уровне, если мы хотим победить», — цитирует Ласо официальный сайт турнира.



Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 23 октября. Начало – в 22:00 мск.