Крис Бош назвал единственную вещь, которой Кевин Дюрант заставит замолчать всех критиков

Экс-игрок НБА Крис Бош выразил мнение, что чемпионский титул Кевина Дюранта в составе «Бруклин Нетс» должен заставить замолчать критиков, которые высказывали претензии в адрес баскетболиста после его перехода в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Я почти уверен, что именно поэтому он и уехал в Бруклин. Он хотел вновь перезапустить карьеру, но на этот раз сделать это по-другому. Может ли один его титул заставить замолчать всех критиков? Да, это действительно так», — приводит слова Боша Essentially Sports.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.
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