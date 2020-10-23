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Крис Бош назвал единственную вещь, которой Кевин Дюрант заставит замолчать всех критиков

Крис Бош назвал единственную вещь, которой Кевин Дюрант заставит замолчать всех критиков
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Крис Бош выразил мнение, что чемпионский титул Кевина Дюранта в составе «Бруклин Нетс» должен заставить замолчать критиков, которые высказывали претензии в адрес баскетболиста после его перехода в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я почти уверен, что именно поэтому он и уехал в Бруклин. Он хотел вновь перезапустить карьеру, но на этот раз сделать это по-другому. Может ли один его титул заставить замолчать всех критиков? Да, это действительно так», — приводит слова Боша Essentially Sports.

32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.

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