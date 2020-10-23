Капитан ЦСКА отреагировал на второе подряд поражение в Евролиге

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал второе поражение московской команды в регулярном чемпионате Евролиги, накануне «армейцы» на выезде уступили белградской «Црвене Звезде» (84:86, ОТ).



«Прежде всего, понятно, что мы сыграли плохо. Раз уж мы проиграли. Упустили преимущество, дали сопернику много лёгких проходов, потому что слишком просто они забивали моментами. Несмотря на то, что мы старались вроде, и менялись, играли активно, в последний какой-то момент допускали ошибку или расслаблялись и нам забивали два очка. Поэтому будем работать. Другого варианта у нас нет», – сказал Курбанов в интервью клубной пресс-службе.



Самым результативным в составе «Црвены Звезды» стал набравший 31 очко Джордан Лойд. У ЦСКА 29 баллов на счету Дэниела Хэкетта, ещё 18 — на счету Уилла Клайберна. Звёздные новобранцы команды Торнике Шенгелия и Никола Милутинов набрали на двоих только 10 очков.

ЦСКА понёс новую кадровую потерю в составе