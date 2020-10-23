Роуз: я попал в ад и вернулся. Меня не было
Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс», бывший MVP НБА и один из самых талантливых баскетболистов своего поколения Деррик Роуз порассуждал о том, как непросто складывается его карьера.
Став самым молодым в истории MVP, Деррик пережил несколько тяжёлых травм, которые едва не поставили крест на его карьере. В минувшем сезоне ему удалось показать высокий уровень игры.
«Я попал в ад и вернулся. Я попал на дно, меня не было. Но вся эта история больше меня. Моя баскетбольная платформа дала мне возможность соприкоснуться с чем-то другим, что я даже не могу объяснить», — приводит слова Роуза Gazzetta.gr.
В межсезонье в СМИ появились слухи, что в следующем регулярном чемпионате Роуз может присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс».
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