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Роуз: я попал в ад и вернулся. Меня не было

Роуз: я попал в ад и вернулся. Меня не было
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс», бывший MVP НБА и один из самых талантливых баскетболистов своего поколения Деррик Роуз порассуждал о том, как непросто складывается его карьера.

Став самым молодым в истории MVP, Деррик пережил несколько тяжёлых травм, которые едва не поставили крест на его карьере. В минувшем сезоне ему удалось показать высокий уровень игры.

«Я попал в ад и вернулся. Я попал на дно, меня не было. Но вся эта история больше меня. Моя баскетбольная платформа дала мне возможность соприкоснуться с чем-то другим, что я даже не могу объяснить», — приводит слова Роуза Gazzetta.gr.

В межсезонье в СМИ появились слухи, что в следующем регулярном чемпионате Роуз может присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс».

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