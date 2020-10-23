7-кратный чемпион НБА оценил перспективы Леброна Джеймса превзойти Майкла Джордана
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу будет трудно превзойти легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в гонке за звание величайшего баскетболиста всех времён.
«Я думаю, что Леброн должен найти способ привлечь публику на свою сторону. Он такой великий игрок. В наши дни с таким большим влиянием социальных сетей можно наблюдать за всеми аспектами жизни игроков, чего не было в другие эпохи. Майкл Джордан многое смог сделать на протяжении всей своей карьеры — титулы, кроссовки, стал владельцем клуба НБА и просто заработал любовь людей к себе. Леброну Джеймсу будет сложно сбросить Майкла Джордана с этого трона», — приводит слова Орри Essentially Sports.
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