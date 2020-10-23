Майкл Джордан выступил против суперкоманд НБА: 1-2 клуба будут хорошими, остальные — мусор

Легендарный баскетболист член Зала славы и лучший игрок в истории по мнению большинства Майкл Джордан высказался против создания так называемых суперкоманд. По его словам, это навредит конкурентоспособности в лиге и превратит большинство команд в «мусор».

«Думаю, вы бы хотели видеть баланс в лиге. Если у игрока будет возможность выбирать команду, за которую он хочет играть, то в лиге будет несоответствие талантов. Если все захотят играть в Чикаго, то все лучшие соберутся там. Вы уже видите это сейчас, когда лучшие собираются в одной команде, но, мне кажется, это может навредить чемпионату с точки зрения конкурентоспособности. Только одна или две команды будут сильными, остальные 28 превратятся в мусор», — приводит слова Джордана Clutch Points.