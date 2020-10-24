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«Барселона» одержала победу над «Реалом»

«Барселона» одержала победу над «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

В Барселоне завершился матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал мадридский «Реал».

Подопечные Ясикявичюса сходу завладели инициативой. После первой четверти они вели с преимуществом в четыре очка — 18:14. А к большому перерыву уже громили соперников — 48:27. Во второй половине матча мадридцы попытались наверстать упущенное. Команде Ласо удалось сократить отставание, но не более. Итоговая победа «Барселоны» — 79:72.

Лучшим в составе победителей стал экс-игрок «Зенита» Кайл Курич, набравший 15 очков, ещё 14 баллов в активе Брендона Дэвиса. У «Реала» 14 очков набрал Трэй Томпкинс, 13 баллов в активе Альберто Абальде.

Мадридцы потерпели четвёртое поражение в нынешнем сезоне Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
23 октября 2020, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Курич - 15, Дэвис - 14, Хиггинс - 13, Абринес - 8, Мартинес - 7, Шмитс - 7, Эртель - 6, Ханга - 4, Калатес - 3, Ориола - 2, Больмаро, Пустовой
Реал Мадрид: Томпкинс - 14, Абальде - 13, Льюль - 9, Гаруба Алари - 8, Кампаццо - 7, Тавареш - 6, Тэйлор - 6, Алосен - 3, Фернандес - 3, Дек - 2, Рэндольф - 1, Лапровиттола
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