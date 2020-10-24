«Барселона» одержала победу над «Реалом»

В Барселоне завершился матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал мадридский «Реал».

Подопечные Ясикявичюса сходу завладели инициативой. После первой четверти они вели с преимуществом в четыре очка — 18:14. А к большому перерыву уже громили соперников — 48:27. Во второй половине матча мадридцы попытались наверстать упущенное. Команде Ласо удалось сократить отставание, но не более. Итоговая победа «Барселоны» — 79:72.

Лучшим в составе победителей стал экс-игрок «Зенита» Кайл Курич, набравший 15 очков, ещё 14 баллов в активе Брендона Дэвиса. У «Реала» 14 очков набрал Трэй Томпкинс, 13 баллов в активе Альберто Абальде.

Мадридцы потерпели четвёртое поражение в нынешнем сезоне Евролиги.