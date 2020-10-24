Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Римас Куртинайтис: мы были близки к победе и сделали много позитивного

Римас Куртинайтис: мы были близки к победе и сделали много позитивного
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (87:89 ОТ).

«Учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в два прошлых месяца, можно сказать, что мы проделали большую работу и сегодня приложили максимальные усилия. К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча. За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5», но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020