Римас Куртинайтис: мы были близки к победе и сделали много позитивного

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (87:89 ОТ).

«Учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в два прошлых месяца, можно сказать, что мы проделали большую работу и сегодня приложили максимальные усилия. К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча. За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5», но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».