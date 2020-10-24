Алексей Швед установил рекорд последних 4 лет в Евролиге

Защитник «Химок» Алексей Швед набрал 32 очка и 11 передач в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
Швед стал первым игроком с 2016 года, набравшим в одном матче Евролиги как минимум 30 очков и 10 передач. В последний раз это удалось сделать сербскому разыгрывающему Милошу Теодосичу 25 ноября 2016 года.
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В Мытищах завершился матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Маккаби» из Тель-Авива. Команда из Московской области неплохо начала встречу и вела после первой четверти — 18:16. Но к большому перерыву лидировали уже израильтяне — 36:33. Во второй половине встречи на паркете шла упорная борьба. В заключительном игровом отрезке подопечные Куртинайтиса лидировали, но «Маккаби» отыгрался на последних секундах и перевёл матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке гости дожали «Химки» — 89:87. Самым результативным в составе проигравших стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. 15 очков на счету Грега Монро. У «Маккаби» 26 очков в активе Тайлера Дорси.
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