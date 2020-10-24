Шестикратный участник Матча звёзд НБА стал тренером «Бруклина»
Шестикратный участник Матча звёзд НБА Амаре Стаудемайр будет работать помощником главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Амаре будет отвечать в клубе за развитие игроков. Стаудемайр и Нэш вместе выступали за «Финикс» с 2004 по 2010 годы. В прошлом сезоне Стадемайр выступал в составе «Маккаби» (Тель-Авив). Ожидалось, что он вернётся в команду на сезон-2020/2021.
Стадемайр — девятый номер драфта 2002 года. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи в среднем за игру.
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