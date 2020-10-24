Швед кардинально сменил имидж, Мозгов наблюдал за «Химками» с трибуны. Фото матча Евролиги
23 октября в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи» в матче пятого тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» потерпели поражение от «Маккаби». Встреча завершилась со счётом 89:87 ОТ в пользу гостей.
Защитник «Химок» Алексей Швед набрал 32 очка и 11 передач в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». 15 очков на счету Грега Монро. У «Маккаби» 26 очков в активе Тайлера Дорси.
Швед стал первым игроком с 2016 года, набравшим в одном матче Евролиги как минимум 30 очков и 10 передач. В последний раз это удалось сделать сербскому разыгрывающему Милошу Теодосичу 25 ноября 2016 года.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Маккаби» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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