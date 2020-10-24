Смит рассказал, что «Хьюстону» нужно сделать с Джеймсом Харденом

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился своим мнением о перспективах Джеймса Хардена в составе «Хьюстон Рокетс».



«Вы не должны обменивать Джеймса Хардена. Ни в коем случае. Нельзя трогать Хардена. В современной НБА если у вас есть такой волшебник, как Харден, нужно держаться за него.



»Хьюстону" нужно найти правильного тренера, и это должен быть тренер, который изменит личность Рассела Уэстбрука и переместит его на такую роль, которая будет сочетаться с Джеймсом Харденом", — рассказал Стивен Эй Смит в эфире First Take.



Ранее владелец «Хьюстон Рокетс» Тилманн Фертитта заявил, что защитники Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук будут выступать в команде в ближайшие годы.



«Хьюстон» завершил сезон-2019/2020 вылетом во втором раунде плей-офф НБА в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори в СМИ появились слухи о возможном обмене Хардена и Уэстбрука в межсезонье.