Кевин Дюрант отреагировал на возвращение в строй после травмы ахилла

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на возвращение к тренировкам после травмы ахиллова сухожилия.



«Я просто ценю то, что я могу находиться в тренажёрном зале, нахожусь там с другими парнями. Я обрёл новый уровень радости»2, — приводит слова Дюранта Essentially Sport.



32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.



Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс». В предыдущем регулярном чемпионате принял участие в 78 матчах, набирая 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи.