Главный тренер «Барселоны» прокомментировал первую победу над «Реалом» в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Это первая победа Ясикявичюса в «эль класико» на посту главного тренера «Барселоны».



«Было шокирующе, что «Реал», проигрывая 20 очков, будет играть более агрессивно, не так ли? Очень даже! Конечно, что ещё они собирались делать? Они повысили свой уровень игры, сыграли на грани фола. Мы немного потеряли контроль над игрой. Думаю, мы заслужили победу в этой игре в целом, но нам есть чему поучиться из великолепной первой половины. Мы должны понимать, что если мы хотим выигрывать важные матчи, то команды вроде «Реала» внесут изменения в свой стиль. Они вернутся и не позволят нам легко победить.



Я был немного удивлён тем, что произошло после перерыва, но победа есть победа. «Эль класико» со всеми проблемами, с которыми мы столкнулись. Я рад. Как я уже сказал, мы безумно скучаем по фанатам. Я знаю, что восемь тысяч человек хотели побывать сегодня на трибунах, так что эта победа — для них. Нужно продолжать работать, а работы у нас много», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.